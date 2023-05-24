富達國際：64%企業已定期發布年度ESG報告

隨着中國經濟發展模式轉向更注重質量及可持續發展，環境、社會及企業管治(ESG)愈來愈受中國策制定者、企業及投資者關注。國際資產管理公司富達國際一份報告顯示，近三分之二(64%)受訪企業已定期發布年度ESG報告，餘下29%計劃在未來三年內開始發表年度ESG報告，意味有93%將於2026年發表年度ESG報告，成中國市場常態，反映中國上市公司廣泛納入ESG及整體關注程度愈趨成熟，步上持續ESG發展的正軌。

報告指出，有53%受訪內地企業表示曾發表ESG、企業社會責任(CSR)或可持續發展策略報告，或曾於官網公布相關資訊。尚未發表ESG報告的中國企業也朝此方面努力，18%受訪企業已計劃在未來公布其ESG發展策略，29%表示正將ESG視為企業內部發展重心。

企業加強ESG部署，當中也包括回應市場需求。報告指，有47%表示制定ESG發展策略是為了滿足客戶期望，44%旨在回應投資者期望，顯示市場期望在塑造企業行為方面佔據愈來愈重要的位置，另有37%受訪企業視政府推動為關鍵驅動因素。

富達國際可持續投資副總監張庭瑋表示，調查顯示尚未公布ESG報告的企業，主因投資者欠缺興趣。對於已公布ESG報告的企業，43%表示投資者的期望是其定立ESG策略的重要推動力，反映投資者在推動ESG發展上扮演重要角色。隨着內地資本市場日趨成熟，愈來愈多投資者對所投資企業採取更積極的互動協作，表明對企業的期望，促使中國市場持續走在ESG發展的正確軌道。

中國企業願意將ESG納入公司發展議程，三分之二受訪企業計劃在未來12個月內審視公司在主要ESG範疇的發展，過半數企業計劃進一步投資於提升科技和收集數據能力，以提高ESG數據收集的效率，52%表示這對提升透明度非常關鍵，因為數據收集仍是落實ESG揭露的主要障礙。除了檢視ESG策略和加強數據收集，47%計劃檢視公司設定的量化目標，顯示中國企業對內外利益相關者的承諾。

富達在《中國企業的ESG實踐》報告中，訪問262名在中國上市公司任職，位達行政總裁(CEO) 及董事層級的高層。