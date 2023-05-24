旺角利‧晴灣23推特色戶置業優惠　總值逾5.3萬

由即日起至6月24日，經由該行招標購入樓盤特色單位的買家，可獲贈價值8,888元的園藝設計服務置業優惠，名額6個，先到先得，送完即止，優惠總值53,328元。

有利集團副主席黃天祥表示，未計及市建局「樓換樓」單位，該盤至今累沽超過110伙，套現約9億元，平均成交呎價約2萬至2.1萬元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月市場焦點落於一手，隨着市場預計美國息口見頂，加上日前立法會三讀通過調整印花稅稅階，香港經濟數據向好，失業率亦創3年半新低。本月一手成交暫錄約780宗，預計只要發展商保持克制開價，相信本月一手成交可達1,200宗，二手物業難免受壓，料二手樓價窄幅上落。

該行西九龍資深營業董事林偉文表示，經濟逐步復常，樓市穩步向好，反映二手樓價的中原城市領先指數於第一季升勢較急，第二季升幅相對溫和，今年暫錄約6.4%升幅，其中九龍區表現優於大市，同期升約8%。