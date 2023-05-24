王美鳳︰銀行按揭現金回贈再加空間不大

市傳有大型銀行調高大額按保個案現金回贈，中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年銀行之間的按息及現金回贈優惠出現較大差距，部分銀行亦針對按保客戶提供較佳的分層按息及優惠，相信是基於按保客戶屬於自住用家，信貸風險較低之餘，亦基於涉及保費支出而傾向較長線使用同一銀行按揭。

高成數按保個案的現金回贈計算方式一般只以6成按揭上限計算，而非以9成按揭額計算；以樓價800萬港元物業的承做9成按揭，按揭回贈比率高達2.8%為例，計算方法是6成按揭額上限之2.8%，即13.44萬元，而非以9成按揭金額720萬元之2.8%計算。換句話說，實質回贈相當於總貸款額720萬元的1.87%，造成銀行有較大彈性及空間為按保個案增加現金回贈。

王美鳳續指，今年通關復常及政府調減物業印花稅等利好因素支持下，樓市恢復動力交投回升，帶動按揭市場同步做好，有利銀行對按揭業務取態正面積極。

不過，最近港元拆息上揚與美息拉近，令大中小型銀行的資金成本或出現較大差異，大型銀行可有較大優勢增加按揭優惠；然而，以現時1個月拆息處4.38厘，明顯高於市場銀行按息3.5厘來看，按息既未有下調空間，按揭利潤甚微，相信銀行進一步上調現金回贈的空間不大。