道指期貨跌69點　比特幣挫近2%

美匯指數報103.375；港匯見7.8430；離岸人民幣(CNH)報7.0473；美元兌日圓報138.61；歐元處1.0784；英鎊報1.2419。金價報1,974.73美元。油價升逾1%，布油報77.67美元，紐油處73.82美元。比特幣跌1.91%至26,696美元。道指期貨跌69點。

焦點數據：

16:30 英國3月樓價指數

19:00 美國抵押貸款市場指數

-阿里雲傳裁員，阿里巴巴曾跌2.4%。

-港鐵：未來擬斥千億拓新鐵路網絡及小蠔灣項目。

-港鐵：不定期檢討業務組合確保可持續發展。

-聯想集團全年少賺20%，末期息30仙。

-字節跳動張一鳴在港設個人投資基金，據報涉獵科技業。

-中金傳削銀行家獎金40%，據指與共同富裕有關。

-據報連連數字考慮來港上市籌39億。

-人幣中間價半年低，官媒：已為匯率波動設護欄。

香港經濟：

●傳銀行上調按保客戶現金回贈，經絡：料僅屬短期策略。

●王美鳳︰銀行按揭現金回贈再加空間不大。

外地經濟：

●新西蘭加息0.25厘符預期，暗示利率已見頂。

●澳洲息口長時間高企，經濟學家料衰退風險增。

●魯比尼警告：G7峰會過後，中美冷戰恐更冷。

●英國4月核心CPI意外升6.8%，央行加息壓力增。

●摩通籲投資者增持現金，買呢種商品對沖風險。

企業消息：

●Apple下月6日舉行全球開發者大會。

●英特爾三大策略自強，CEO豪言冀超越台積電。

●LVMH股價插水！創辦人身家一日勁縮逾873億。

●Netflix開始打擊帳號密碼共享，用戶想Share要額外繳費。

●馬斯克進軍人工智能，誓成第三大勢力。

●波音CEO：供應鏈問題恐到明年底才徹底解決。

●維珍軌道出售逾2.8億剩餘資產後，將永久停運。

●SHEIN研墨西哥建廠，冀降運輸時間及分銷成本。