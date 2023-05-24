陳樂怡：港股後市關鍵守好3月呢個低位...
2023年05月24日 16:24
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債務上限談判似現曙光，但中美科技戰再起，加上聯儲局官員對利率前景看法分歧，6月再加息的可能性尚未掃除，續影響投資情緒。美匯美債息短線走強，人民幣受壓，利淡中資股表現。恒指後市宜守穩3月低位18,829點。本周關注聯儲局議息會議紀錄及核心PCE。
板塊方面，國家發改委發布《電力需求側管理辦法（徵求意見稿）》和《電力負荷管理辦法（徵求意見稿）》，文件反映電力市場化改革加快推進，以經濟激勵手段鼓勵負荷側主體參與電力系統削峰填谷調節，紓緩電力負荷壓力，同時鼓勵綠電供需協同互動有助風光消納和低碳轉型，利好新能源發電板塊。其中，新能源龍頭龍源電力(00916)4月風電發電量強勁增長，中線受惠於母企潛在注入資產，估值處於偏低水平，值得投資者關注。
個股推介方面，新創建(00659)疫後業務復甦進展良好，道路業務方面車流已重返疫前水平，部分收費公路更錄得不俗增長。物流業務方面，內地貨倉租用率超90%，較2022財年底有所改善。至於設備管理業務，隨着香港社會復常，商業展覽活動回升，香港會展中心營運收入料會明顯改善。估值上，現價對應2023年預測市盈率10.4倍，股息率高達9厘，在波動市況中高息股吸引力凸顯。向上阻力位7.52元，跌穿支持位5.97元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)