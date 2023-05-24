陳樂怡：港股後市關鍵守好3月呢個低位...

債務上限談判似現曙光，但中美科技戰再起，加上聯儲局官員對利率前景看法分歧，6月再加息的可能性尚未掃除，續影響投資情緒。美匯美債息短線走強，人民幣受壓，利淡中資股表現。恒指後市宜守穩3月低位18,829點。本周關注聯儲局議息會議紀錄及核心PCE。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)