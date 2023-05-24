【產經直播】港股勢弱 隨時失萬九關？
2023年05月24日 16:40
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種子資本高級投資顧問李智祥（左）
美國債務上限問題仍然懸而未決，拖累隔晚美股下跌，加上人民幣繼續疲弱，離岸價貼近六個月低位，港股周三(24日)繼續捱沽，低開151點後，跌幅進一步擴大，最多跌過380點，收市仍跌315%，報19,115點，交投繼續淡靜，全日僅979億元。港股長假將至，下周初又有期指結算，淡友仍然未肯收手？恒指隨時失守萬九點？
小米(01810)今日(24日)收市後公布首季業績，市場料手機出貨量下降，首季收入按年將出現雙位數跌幅，但毛利率有望改善，有助提升利潤。小米股價績前捱沽，股份前景睇法審慎？至於明天(25日)派成績表的美團(03690)同樣受挫，市場預期首季收入為按年增24.2%，淨虧損收窄至2.1億元人民幣，去年同期蝕57億元；經調整純利19.3億元，去年同期蝕35億元，收入按年升24%至574億元，美團更值得撈底？
阿里巴巴(09988)旗下阿里雲傳本月裁員裁員7%，重組崗位及優化人員，另外同系阿里健康(00241)上日(23日)收市派成績表，全年虧轉盈賺5.3億元人民幣，收入按年升30%，維持不派息，不過，阿里巴巴及阿里健康分別跌2%及4%，股價仲會繼續尋底？
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