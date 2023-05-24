【產經直播】港股勢弱　隨時失萬九關？

美國債務上限問題仍然懸而未決，拖累隔晚美股下跌，加上人民幣繼續疲弱，離岸價貼近六個月低位，港股周三(24日)繼續捱沽，低開151點後，跌幅進一步擴大，最多跌過380點，收市仍跌315%，報19,115點，交投繼續淡靜，全日僅979億元。港股長假將至，下周初又有期指結算，淡友仍然未肯收手？恒指隨時失守萬九點？

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