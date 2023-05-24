證監會：劉智遠及鍾文偉遭原訟法庭頒取消資格令

法庭裁定，劉智遠及鍾文偉須為薈萃的業務或事務曾不恰當方式經營或處理負責，包括涉及對薈萃成員作出虧空、欺詐、不當行為或其他失當行為；導致薈萃成員未獲提供他們可合理期望獲得的關於薈萃的業務或事務的所有資料；及對薈萃成員造成不公平損害。

證監會早前就薈萃對Easy Time Trading Limited(Easy Time)進行的非常重大收購事項作出調查後，採取有關行動。當該宗收購在2011年3月31日進行之時，Easy Time持有利都織造廠99%的股權。

證監會經調查後發現，劉智遠利用代名人以5,010萬元收購利都織造廠，其後利都織造廠實際上以3.9億元的價格被轉售予薈萃，而劉氏隱瞞了他在該等交易中的隱藏收益或重大利益。因此，薈萃失去以遠低於3.9億元代價的價格收購Easy Time或利都織造廠的機會。

另一方面，鍾文偉沒有就劉智遠與其代名人之間的關係作出充分的查詢，亦無採取措施阻止薈萃以高出很多的價格收購Easy Time。

案件編號：HCMP 239/2019