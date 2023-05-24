NOVO LAND第2A期上載樓書　最細特色戶實用面積216呎

該盤提供的戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積由216至1,528方呎。標準樓層計，Arreso第3座、Arreso第5座的每座每層分別提供10伙及9伙，各設3部升降機。而Charlot第1座拆分為兩座，相連互通，每座每層分別設6伙及9伙，亦各提供3部升降機。

今期面積最大及最細的單位均屬特色戶，最細為Arreso 第5座2樓E室，實用面積216方呎，開放式間隔，連48方呎平台。而最大的單位則為Arreso 第5座35樓A1室，為實用面積1,528方呎的頂層戶，四房間隔，連549方呎平台及898方呎天台，設有私人泳池。

值得留意是，發展商部署先推售Arreso第3座、Arreso第5座，共涉519伙。而餘下的單位計劃留待於臨近入伙再推售。而項目預計關鍵日期為2024年5月16日。