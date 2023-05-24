元朗洋房劈價182萬　846呎售968萬

新界洋房樓價再跌穿千萬。元朗錦綉花園洋房，減價182萬元，獲同區換樓客以968萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●香港置業張仲賢表示，西南九龍帝峯．皇殿1座低層A室，實用面積約1,424方呎，四房雙套連儲物室間隔，以3,180萬元放盤約兩個月後，獲區內客接洽，議價後以約3,168萬元成交，呎價約22,247元，新買家為首置客。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園7座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場以413萬元易手，呎價約9,582元，原業主於1998年11月以137萬元購入上址，持貨逾24年帳面獲利276萬元，單位期內升值約兩倍。

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新界區

●中原羅偉蓮指，元朗錦綉花園紫荊南路單號屋，實用面積約846方呎，開價約1,150萬元，議價後以968萬元沽出，呎價約11,442元，新買家為區內換樓客，原業主於2011年以448萬元購入上址，持貨約12年，帳面獲利520萬元，升值約1.16倍。

●中原林頌宜表示，元朗Grand YOHO本月暫錄約6宗買賣，屋苑1期2座高層E室，實用面積約520方呎，兩房間隔，減價18萬元，以880萬元沽出，呎價約16,923元，新買家為上車客，原業主於2020年2月以840萬元買入，帳面獲利40萬元。

●中原李建華稱，荃灣全‧城滙5月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價約18,491元，屋苑8座中層E室，實用面積約839方呎，套三房間隔，叫價約1,580萬元，減價80萬元，以1,500萬元沽出，呎價約17,878元，新買家為同區客。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝指，荃灣海之戀．愛炫美3C座低層B室，實用面積約524方呎，兩房間隔，獲買家以948萬元承接，呎價約18,092元，原業主於2017年8月以823萬元購入，持貨逾5年帳面獲利125萬元，期內升值約15%。

●美聯何振榮表示，荃灣環宇海灣8座中層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，享海景，早前以820萬元放售，及後獲區內家庭客議價後以778萬元承接，呎價約15,622元，原業主於2014年7月以588.9萬元於一手買入，持貨約9年帳面獲利189.1萬元。

●利嘉閣許喜龍指，荃灣愉景新城6座高層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望山景，叫價約740萬元放售，外區客議價後，終以724萬元購入，呎價約14,928元，原業主2012年10月以約433萬元買入，持貨逾10年帳面獲利約291萬元，期內升值約67%。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山新港城F座中層8室，實用面積約551方呎，三房設計，先前以900萬元放售，獲區內租客「轉租為買」，議價48萬元，或約6%，以852萬元購入，呎價約15,463元，原業主於2018年5月以840萬元買入，持貨約5年帳面獲利12萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區5月暫錄約61宗二手買賣，按月跌約22%，新港城暫錄約9宗，包括M座中層7室易手，實用面積約338方呎，兩房間隔，議價後以595萬元易手，呎價約17,604元，新買家為用家。

●美聯梁傑表示，將軍澳GRAND MONTARA第1B座中層B室，實用面積約366方呎，一房間間，開價680萬元放售，近日獲居住於同屋單位的租客洽購，減價20萬元，以660萬元易手，呎價約18,033元，原業主於2019年7月以612萬元購入，帳面獲利約48萬元。

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