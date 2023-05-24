美股道指挫163點　恒指夜期失守一萬九

市場續擔憂美國債務上限所帶來的風險，加上貨幣政策前景的不確定，美股周三早段續跌。道指跌163點，報32,892點；標指跌23點，報4,122點；以科技股為主的納指跌59點，報12,500點。港股夜期報18,950點，跌121點，低水166點。

繼日前多位聯儲局官員「放鷹」後，曾擔任聯儲局主席的諾貝爾經濟學獎得主伯南克發表了一篇論文，認為勞動力市場需要進一步降溫才能夠真正壓抑通脹。該論文指出，最初的通脹飆升是由於商品價格急升所致，但目前通脹已進入了「新階段」，主要受到緊絀的勞動力市場推動。

展望未來，研究認為聯儲局實在不可能讓通脹回落至目標水平的同時，避免經濟放緩。前國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Olivier Blancgard亦是該論文的共同作者。

近期在人工智能(AI)領域發展迅速的微軟(Microsoft)，近日發表了多項新的AI功，包括將Windows 365 Copilot服務擴充，支援更多應用程序、推出全新的產品Microsoft Frabic等。同時，微軟又擴大與OpenAI的合作，其搜尋引擎Bing將成為ChatGPT的預設搜尋工具。微軟股價周三早段跌0.15%。

另外，經營互聯網證券交易平台的富途控股公布了截至3月底止季度業績，期內收入24.99億港元，按年升52.33%；純利亦大增1.08倍至13.03億港元。截至3月底，富途的付費用戶按年增長15.2%至152.81萬，註冊用戶亦增長13.5%至330.47萬；總客戶資產按年增長20.6%至46.55億港元。富途股價早段曾升1.19%。

花旗集團宣布，擬將其墨西哥業務分拆上市。該行去年曾表示將退出當地零售業務，涉及約1,300家分行，有逾1200萬位零售客戶，約3.8萬名員工。花旗股價早段曾跌3.21%。

外媒引述消息指，Facebook母公司已開始新一輪裁員，涉及用戶體驗、營銷、招聘方面等職位，惟暫能未證實裁員規模。