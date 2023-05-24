白石角新盤不足1個月累售逾900伙　冠絕今年一手樓

大埔白石角項目周三(24日)展開入伙前壓軸一輪銷售，即日售出190伙以價單形式出售的單位，連同早前四輪銷售計，不足一個月內累沽逾900伙，屬於今年為止銷售量最高新盤。與此同時，屯門兆康新一期項目加緊籌備推售，樓書及示範單位於周四(24日)一同曝光。

●大埔白石角University Hill第2B期第三輪銷售即日沽190伙

新地副董事總經理雷霆表示，項目2A期及2B期迄今已售出逾900伙，套現逾63億元。整個項目預計於第四季可獲入伙紙，故保留約300伙未推售的單位於入伙後再作推售，屆時售價預計有約5至10%的加價空間。

新地代理總經理胡致遠稱，項目第2B期今日上午約10時起開售，並於下午4時完成大部分揀樓程序，暫沽出約190伙以價單形式發售的單位。兩期項目的買家均以新界區為主。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期樓書及示範單位同日曝光

據項目樓書所見，該盤由3座樓高31層的住宅大樓組成，共提供929伙。今期面積最大及最細的單位均屬特色戶，最細為Arreso 第5座2樓E室，實用面積216方呎，開放式間隔，連48方呎平台。最新曝光的示範單位包括參照ARRESO第3座18樓G室搭建的兩房戶，實用面積464方呎。

●西南九龍天璽四房戶加價5%

●啟德天瀧周日賣120伙 當中10伙屬新加推單位

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