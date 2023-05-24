白石角新盤不足1個月累售逾900伙 冠絕今年一手樓
2023年05月24日 21:59
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大埔白石角項目周三(24日)展開入伙前壓軸一輪銷售，即日售出190伙以價單形式出售的單位，連同早前四輪銷售計，不足一個月內累沽逾900伙，屬於今年為止銷售量最高新盤。與此同時，屯門兆康新一期項目加緊籌備推售，樓書及示範單位於周四(24日)一同曝光。
●大埔白石角University Hill第2B期第三輪銷售即日沽190伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期今(24日)作第三輪銷售，發售240伙。據項目成交紀錄冊顯示，項目今輪即日售出190伙，佔是日以價單形式發售222伙的85%，單日套現13.5億元。
新地副董事總經理雷霆表示，項目2A期及2B期迄今已售出逾900伙，套現逾63億元。整個項目預計於第四季可獲入伙紙，故保留約300伙未推售的單位於入伙後再作推售，屆時售價預計有約5至10%的加價空間。
新地代理總經理胡致遠稱，項目第2B期今日上午約10時起開售，並於下午4時完成大部分揀樓程序，暫沽出約190伙以價單形式發售的單位。兩期項目的買家均以新界區為主。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期樓書及示範單位同日曝光
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期於周三(24日)上載售樓說明書至一手住宅銷售網，並對傳媒開放兩個示範單位。新地副董事總經理雷霆表示，項目計劃於下周公布價單及下月初開售。新地代理總經理陳漢麟指，預計首張價單提供不少於186伙，包括開放式至三房戶型。
據項目樓書所見，該盤由3座樓高31層的住宅大樓組成，共提供929伙。今期面積最大及最細的單位均屬特色戶，最細為Arreso 第5座2樓E室，實用面積216方呎，開放式間隔，連48方呎平台。最新曝光的示範單位包括參照ARRESO第3座18樓G室搭建的兩房戶，實用面積464方呎。
●西南九龍天璽四房戶加價5%
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周三(24日)修改價單，將1伙單位加價約5%推售。據價單2S號，天鑽璽的75樓D室，為實用面積1,422方呎的四房單位，售價由9,849.1萬元上調492.5萬元或約5%至最新逾1.03億元，價單提供最高12%折扣，折實售價為逾9,100.6萬元，折實呎價約63,999元。上述單位會於周日(28日)起出售。
●啟德天瀧周日賣120伙 當中10伙屬新加推單位
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(24日)上載最新銷售安排，落實周日(28日)起推出120伙招標發售，當中10伙屬於新加推單位，包括7伙首度推出的低座單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，招標發售的單位實用面積由836至1,942方呎，除了低座單位外，亦包括32伙三房戶、79伙四房戶及2伙特色單位。新加推單位亦包括全盤面積最大的1座33樓A室，為實用面積1,942方呎的四房戶，連425方呎平台。
●旺角利‧晴灣23夥中原推置業優惠
有利集團(00406)等合作發展的旺角利‧晴灣23，委託中原作為項目代理，並為招標特色戶買家推出置業優惠，總值逾5.3萬港元。由即日起至6月24日，經由該行招標購入樓盤特色單位的買家，可獲贈價值8,888元的園藝設計服務置業優惠，名額6個，先到先得，送完即止，優惠總值53,328元。有利集團副主席黃天祥表示，未計及市建局「樓換樓」單位，該盤至今累沽超過110伙，套現約9億元，平均成交呎價約2萬至2.1萬元。
●旺角利奧坊周日起發售15伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊，上載最新銷售安排，落實周日(28日)發售15伙。包括以價單形式出售6伙，及招標發售9伙連平台特色戶。