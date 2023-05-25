東方日報B1：晶片戰升級　英偉達憂美科企重創

中美晶片大戰愈演愈烈，雙方近期頻頻「過招」。繼日前中國呼籲停用美光科技(Micron)的產品後，美國眾議院中國問題特別委員隨即提出反擊措施，要求商務部對中國記憶體大廠長鑫存儲祭出貿易限制。然而，兩強爭霸的局面卻並非業界所樂見，全球市值最大半導體企業英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳警告，中美兩國不斷升級的晶片戰爭，可能導致美國科技行業面臨「巨大損失」！

作為一家無廠半導體企業，英偉達主要從事設計圖像處理器(GPU)晶片，其所研發的伺服器GPU，更是當前人工智能(AI)開發領域幾乎不可或缺的核心工具。去年8月，美國開始限制英偉達及超微半導體(AMD)高端晶片向中國銷售。黃仁勳形容，美國的限制導致英偉達「雙手被綁在背後」，又謂如果失去了中國市場，將難以找到替代，並且「會對美國公司造成巨大損害」。

他解釋，中國佔了美國科技企業終端市場的三分之一。「如果美國科技行業需要的產能減少三分之一(由於失去中國市場)，就沒有人需要美國的晶圓廠。」再者，中國作為零件來源的供應地，其對於整個產業鏈也尤關重要。

從更長遠來看，他認為如果中國不能從美國購買晶片「他們將會自己建造(半導體產業鏈)」。目前中國公司開始製造自己的晶片，和英偉達的產品進行競爭。

美國白宮發言人巴埃爾(Karine Jean-Pierre)回應事件時指出，中方聲稱出於安全憂慮而提出的禁令「不是基於事實」。參議院多數黨領袖舒默則表示，他與拜登政府正跟盟友和企業商討應對方案。眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾已要求拜登政府，在此事對華採取強硬立場，表明不容忍對美企和盟友的經濟脅迫，並促商務部立即把長鑫存儲列入限制貿易的「實體清單」。

除了在政治層面的角力，個別晶圓代工廠在得到美國政府資助後，亦積極謀求在商業層面取得突破，嘗試擴大其商業版圖及影響力，英特爾正是其中之一。與從事晶片設計、依賴海外代工的英偉達不同，半導體老店英特爾(Intel)因為具有在美國本土製造晶片的能力，因而成為美國《晶片法案》的重點資助對象之一，靠着中美晶片戰爭愈演愈烈，賺盡了政治紅利。

作為中央處理器(CPU)晶片多年來的霸主，英特爾近年因為在技術製程上的落後，業務及股價表現都每況愈下。行政總裁蓋爾辛格出席活動時表示，打算在6月底正式公布晶圓代工業務的新戰略，目前是2030年成為全球第二大的晶圓代工企業，更冀望最終能夠超越行業「一哥」台積電。

另邊廂，台積電亦積極尋求在全球擴張，包括正在推進歐洲德國的建廠大計。台積電業務開發資深副總經理張曉強最新表示，有關在德國建廠的談判仍在繼續，獲得地方政府以至歐盟的大力支持，但仍要通過內部審視及批准程序，最快將在8月作出決定。他又指，歐洲是一個非常重要的地理區域客戶群和需求，將於當地生產28納米製程晶片。