內媒：逾千保交樓項目分化嚴重 竣工交付進度惹憂
2023年05月25日 01:22
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（Getty Images圖片）
內地房地產開發商的流動性困局持續，各地爛尾樓風險驟增。有大行發表報告指，宏觀經濟疲弱及內房企業債務憂慮持續，重申當局需採取進一步放鬆政策，尤其是有內媒指現時全國有超過1,100個「保交樓」項目之中，各地區交付情況已出現嚴重分化，業界正關注本月項目竣工進度轉弱的可能性。
龍湖昨插7.8% 藍籌最差
多項負面消息疊加令內房股跌跌不休，不少龍頭股股價昨明顯受壓，龍湖集團(00960)勁跌7.87%，為全日最大跌幅藍籌，收報16.14元，創逾半年新低；細價內房股亦見淪陷，包括金輪天地控股(01232)重創21%、華僑城(亞洲)(03366)也跌10.14%。至於早前公布供股建議的越秀地產(00123)，在接納供股股份及支付股款的最後日期之前夕，竟失守每股9元的供股認購價，昨收報8.86元的半年新低，跌1.88%。
官媒發文指，截至周二止，今年已有逾10家A股房企處於退市邊緣，部分原因是淨資產為負值、2022年度財報遭到核數師出具無法表示意見等。不過，有業內人士分析指，房企退市或被除牌，主要反映行業調整的大環境下，部分房企的持續經營能力存在問題，但只佔整體房企的小數。
「保交樓」項目方面，內媒指本月的交付比例達34%，較3月升11個百分點。其中，廣東、廣西的交付佔比均升至50%以上；惟華中、西南部分省市的進度卻不及預期，如河南截至上周四只有11%的「保交樓」項目可交付。
萬達擬售20商場增流動性
交樓目標遇阻或與資金缺口有關，外媒指，萬達集團或考慮出售多達20個坐落在內地富裕地區的購物中心，以改善流動性緊絀問題。知情人士指，萬達已接觸保險和資產管理公司等潛在投資者，洽談有關分拆該集團在江蘇、浙江和上海的幾個購物商場，並冀每座購物商場估值介乎7億至8億元人民幣(下同)。
滙豐環球研究亦指，在宏觀經濟及內房債務憂慮持續下，當局需進一步放鬆政策，以恢復市場對住房需求，但同時看好中國海外(00688)及華潤置地(01109)，維持予兩者「買入」評級。此外，大和發表報告指，由年初至今已約見逾20間內需企業，均不約而同指出消費復甦令人失望，故該行形容市場出現「K形」復甦，即高端和低端消費的表現優於中端消費，並對下半年復甦的說法愈趨審慎。