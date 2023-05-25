【東方日報產評】美晶片戰略失誤　華芯將因禍得福

近期中美晶片戰有升溫迹象，關鍵在於不再是美國單方面咄咄逼人的「獨腳戲」，而是中國以國家安全為由禁止採購大型美企的晶片作還擊，算是這場「芯」戰的一個里程碑，也說明中國在這場戰役中已站穩住腳，中國的訂單不是美國說可以做就有得做！展望未來，得放長雙眼看拜登政府採取錯誤的競爭戰略，如何為中國晶片國產化送上「橄欖枝」，加快中國晶片技術自主供給，變相幫美國「倒米」。難怪美國的戰略晶片企業高層都開腔炮轟，最終美國企業與消費者恐須為政客惹的禍付出沉重代價！

中國是全球最大的晶片買家，也是美國晶片企業的最大客戶。面對中國在科技上不斷拉近與美國的競爭距離，拜登政府高舉民族主義大旗，對中國實施半導體製造技術出口管制，又拉攏盟友向華停供高端晶片設備，務求以「斷芯」來逼中國入窮巷，以圖拋離與中國的競爭距離。

問題是現今的中國並非毫無生產晶片的能力，技術差距也可用時間和調整資源投入來追趕，絕非無路可走。反觀美企即時的損失，是來自中國的巨額訂單。更何況如今美企非單止要面對拜登政府的停供中國禁令，就連並非美國禁令之列的產品，都開始遭受中國的採購禁令影響。在銷量減少下，美企得以減產應對，最終非但收入下降，亦損及規模效益，加大應對眼前經濟衰退風險的難度，更影響企業長遠的資本與技術投入，削弱競爭力。顯然這場晶片戰已非美國單方面可以說了算，中國開始出招回應，美企勢受打擊，最終所受的損失，必然大於失去中國這單一市場的收入。

在新經濟時代，晶片被喻為「新石油」，能應用於電子消費品、高端機器、人工智能、航空軍事、材料應用等多個範疇。美國選擇開打晶片戰，不無道理，只是拜登政府未有周全判斷美國利益，也低估了對手中國的實力。

本來中國依賴晶片進口，在中外產品技術與效益差距下，沒有多大的動力使用本地晶片，晶片國產化亦只流於口號，中國芯企要與美國等企業競爭，是何等的漫漫長路。可如今就是多得美國政府極端壓迫，禁供高端晶片予中國，也阻撓美國相關專才到中國發展，中國迫於無奈，得認真規劃如何善用國產晶片、如何動用國家資源加快國產晶片的技術研發，國策全力向本地產業傾斜下，可預期中國的戰略芯企將以「中國式的高速增長」發展。對中國而言，晶片國產化本來是遙遠的事，如今卻變成在國策規劃下具能見度的產業戰略目標。

如是者，這場由美國發起的中美晶片戰，最終將令美企永遠失去重大客戶，更無心插柳地逼出一批極具挑戰性的國際對手，這是不折不扣的「搬石砸腳」。難怪貴為美國第一晶片企業，雖得益於美國政府的巨額補助建廠擴產，但仍公開批評美國戰略，長遠將對美國晶片業造成巨大傷害，說明美國的戰略失敗，最終將讓中國繼於光伏、新能源汽車及鋰電池等領域獨佔鰲頭後，實現晶片供應自給自足，有利於在世界數碼經濟發展中，爭取更大話語權。