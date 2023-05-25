鄧建初：業績一出見光死　板塊輪動高低槓

學武功先背心法，然後再練招式，熟練了才能得心應手，揮灑自如。炒股票亦然，硏讀圖表分析，配合心法，不斷重複練習才能屹立於金魚缸，長遠成為贏錢一族。

炒股心法即是將過往股票走勢，按或然率及勝算機率高的數據，進行模式化，緊記於心。當有出現雷同的模式時，立即作出相應行動，勝算便高。間中失手，只能當作交易成本，平常心對待便可以。每次失敗經驗，只會加深自己對入市出市的體會，能作檢討，自必有進步。

經過多年來不斷有新股上市，港股市值膨脹甚多，可惜資金池未能同步增長，加上進入恒指成分股數目大增，而成交量仍只能維持在1000億附近，與往日大升大跌市的1500億至2000億元成交額不可同日而語，造成板塊輪動，今日炒內銀、明日炒汽車股的情況出現。

如果不是遇上大升市，下跌股票數目總是多過上升的，所以追市炒強勢股已不合時宜，股民仍沿用以往模式來買賣，贏錢機會相當渺茫。因股票此起彼落，連俗稱牛熊市分界線之250天線也屢見跌穿升穿又跌穿，令人無所適從。牛熊界線已模糊，識時務者為俊傑，運用市場浴缸理論、高低槓式的炒股法，才有勝算。

資深股評家鄧 建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)