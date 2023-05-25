道指跌255點　油價升近2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.39%，報103.89；港匯見7.8294；離岸人民幣(CNH)報7.0624；美元兌日圓處139.35；歐元報1.0755，英鎊報1.2369。金價處1,959.7美元。布油報78.34美元，紐油報74.22美元。比特幣跌3.1%，報2.63萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水140點。

●道指收報32,799點，跌255點或0.77%；標指收報4,115點，跌30點或0.73%；納指收報12,484點，跌76點或0.61%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,844點，跌271點。

●5月恒生指數夜期收報18,878點，跌193點，低水238點，成交18,550張。

●紐約期油收報每桶74.34美元，升1.43美元或1.96%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.36美元，升1.52美元或1.98%。

●紐約期金收報每安士1,964.6美元，跌9.9美元或0.5%。

●英國富時100指數收報7,627點，跌135點或1.75%；德國DAX指數收報15,842點，跌310點或1.92%；法國CAC指數收報7,253點，跌125點或1.7%。

●英偉達首季業績勝預期，股價盤後急升27%。

●聯儲局會議紀要：官員在支持進一步加息方面意見分歧。

●小米首季經調整利潤按年增13%，手機出貨量按年少21%。

●小鵬汽車首季虧損按年增37%。

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