英偉達首季業績遠勝預期　盤後股價狂飆創新高

受惠人工智能(AI)發展，對GPU晶片需求上升，英偉達首季純利20.43億美元，按季增長44%，按年亦升26%；經調整純利27.13億美元，經調整每股盈利1.09美元，按季升25%，遠勝市場預期的0.92美元。公司預計第二季度營收約110億美元，高過分析員預期的71.8億美元。受強勁業績刺激，英偉達股價盤後狂飆27%，至387.98美元，創上市以來新高。

英偉達首季收入71.9億美元，按季升19%，市場預期65.2億美元，數據中心產品收入42.8億美元。英偉達CEO黃仁勳指出，公司數據中心產品需求激增，包括H100，Grace CPU， Grace Hopper Superchip，NVLink，Quantum 400 InfiniBand及BlueField-3 DPU，正大幅度增加生產，以滿足需求。

另外，首季數據中心收入42.8億美元，預期為39億美元，按年增長14%，按季升18%。主要受雲公司及大型消費互聯聯網公司對GPU晶片需求帶動，該批公司使用英偉達晶片來訓練和部署內容生成式AI應用程序如ChatGPT等。

遊戲產品收入22.4億美元，預期為19.8億美元，按季升22%。汽車產品方面，包括用於開發自動駕駛汽車的晶片及軟件，按年增長114%，惟銷售額不足3億美元。