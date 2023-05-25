聯儲局會議紀要：官員在支持進一步加息意見分歧

美國聯儲局(Fed)周三(24日)公布的會議紀要顯示，剛剛過去的貨幣政策會議上，Fed決策者對6月是否繼續加息存在意見分歧，但都強調行動取決於數據，未暗示可能減息。不過他們稱，準備一旦債務上限問題衝擊金融系統，就採取行動維護金融穩定。

會上討論政策前景時，與會者普遍認為，鑑於貨幣緊縮的滯後效應、以及信貸環境進一步收緊對經濟的潛在影響，在該次會議之後額外加息可能適合的程度變得不那麼確定。與會者一致認為，重要的是，密切監測未來的信息、並評估其對貨幣政策的影響。

對於進一步收緊貨幣的合適程度，紀要中提到，一些與會者稱，預計通脹回落到目標2%的過程可能繼續慢得讓人無法接受，基於這種預期，未來的會議上進一步收緊政策可能是有保障的。多名與會者指出，如果經濟按照他們目前的展望發展，該次會後可能沒有必要進一步收緊政策。

對於當前環境及經濟前景，許多與會者提到，為避免金融體系和整體經濟出現嚴重不利的混亂風險，及時提高債務上限至關重要。少數與會者指出，讓美國國債市場有序發揮功能很重要，強調有關部門繼續解決債市韌性問題的重要性。