惠譽將美國「AAA」評級列入負面信用觀察名單

美國債務上限危機仍未解決。評級機構惠譽表示，已將美國的「AAA」評級列入負面信用觀察名單。不過，惠譽指，仍預期美國國會與華府最終可達成協議，但政府可能無法償還部分債務的風險已經上升。該行認為，如果美國不在死線之前提高，或者暫時擱置債務上限，美國的評級恐遭下調。

惠譽又指，美國不按時償還債務的機會非常低，現時預測美國政府的開支將超過收入，赤字將佔2023年美國國內生產總值(GDP)的6.5%，到2024年將達6.9%。

另一方面，評級機構穆迪預期，美國政府將繼續按時償還債務，立法者這次將最終就提高借款上限達成協議。然而，高級副總裁William Foster指，正為曠日持久的談判及潛在臨時解決方案做準備。

Foster表示，如果立法者表示預計會發生違約，穆迪可能會在違約前採取行動，將其對美國政府的展望從穩定調整為負面。展望的改變將反映降級可能性有實質性增加。

如果美國政府未能償還債務，將被視為違約，評級機構將把其評級下調一級至「Aa1」。

各大機構對美國評級方面，現時穆迪對美國政府的評級為「Aaa」，評級展望為穩定，為穆迪給予借款人的最高信用評級。惠譽也將美國政府評為「AAA」級。標普全球的評級是「AA+」，是其第二高的評等。一般來說，借款人的評級愈低，其融資成本就愈高，意味一旦美國政府評級遭下調，可能會影響國債的定價。