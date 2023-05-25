南韓央行利率維持3.5厘不變　經濟學家料第四季減息

在經歷長達一年半的緊縮周期後，隨着通脹和經濟增長雙雙放緩，南韓央行周四(25日)將基准利率維持在3.5%不變，符合市場預期，前值為3.5%，連續第三次會議維持政策利率不變，並下調今年經濟增長預測，愈來愈多迹象顯示復甦慢於預期，官員們等待通脹持續降溫。韓圜兌每美元最新報1,323.27，下跌0.34%。

南韓央行對利率連續第三次按兵不動，此舉與外媒調查的40位經濟學家預測相符。多數受訪者預計，下一次利率調整將是減息，並可能會發生在今年最後一季。此外，南韓央行周四將7天回購利率維持在3.5%。

該央行預計，2023年國內生產總值(GDP)增長1.4%，此前預計為1.6%。央行行長李昌鏞曾多次表示，有可能下調該行的經濟增長預測。該央行並預計2023年消費物價指數(CPI)為3.5%，與此前預期相同，預計2023年核心通脹率為3.3%，之前預測為3%。

南韓央行表示，經濟增長在一段時間內將維持疲弱，預計經濟將從下半年逐漸改善，通脹率可能會大幅下降，然後在今年餘下時間內略有反彈。李昌鏞指，晶片行業的下滑預計將在第4季觸底。

為對抗通脹，南韓央行早在2021年8月就開始上調利率，至今年1月為止累計上調3厘。