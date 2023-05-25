許繹彬：港股應驗五窮月效應

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，以現階段港股的走勢及成交推算，儘管5月仍未完結，港股已應驗「五窮月」的魔咒，相信港股投資者均不會反對。

筆者認為，港股在本月成交出現嚴重缺水的形態，導致進退失據，相信與人民幣兌每美元跌至近3個月低位有關。從走勢來看，基於人民幣匯率偏弱，因而令北水的力度大為萎縮，再下試機會很大。眾所周知，港股好壞，北水有絕大的影響力，正因如此，在北水欠奉的情況下，港股幾乎每周也會出現「虎頭蛇尾」、一周低於一周的格局。

以本周而言，周初時曾反彈至約19,800點，但成交仍然不足千億元，是次反彈，南下「北水」則反而出現「出貨」現象，淨沽出21.61億元，為近一個月以來流出最多，此情況確實會影響投資者對港股後市的信心，所以投資者可能等待高位沽貨，而非存心掃貨。

話口未完，突然又傳出美國債務上限談判仍在拉据的消息，再一次摧毀港股，除跌穿250天牛熊線19,696點外，久守多時的19,400點亦告失守，更連19,200點也跌穿，周三更曾低見19,046點，周四(25日)早上暫更連18,900點也失守，前景形勢未許樂觀。

筆者認為，由於現階段恒指的防守位不斷後退，短期內建議投資者現階段只可作防守為主，還要看3月份的低位18,829點是否有支持。