澳門首季經濟增長38.8%　回復疫情前66%

澳門統計暨普查局公布，2023年第一季本地生產總值按年實質上升38.8%。與2019年第一季相比，澳門經濟總量回復至當時的66.4%。

當局指，受惠於入境防疫措施放寬、港澳全面恢復人員往來、內地赴澳團隊旅遊重啟等利好因素，經濟平穩復甦，然而由於生活補貼開支將部分私人消費支出轉嫁至政府支出，加上人口下跌及疫後居民恢復外遊活動等因素，使住戶在本地的最終消費支出按年下跌12.1%；住戶在外地的最終消費支出則上升53.5%；整體私人消費按年下跌7.5%。

2023年首季入境旅客494.8萬人次，按年增加1.6倍，為2019年同期旅客量的48.4%，帶動博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別上升1倍及72.9%，整體服務出口上升71.5%；服務進口亦上升24%。

貨物貿易方面，貨物進口及出口分別按年下跌6.9%及40.6%。

固定資本形成總額按年下跌0.5%，當中建築投資上升0.1%，設備投資則下跌3.0%。公共投資方面，主要因公共房屋及第四條跨海大橋等大型工程投資增加，令公共工程投資上升28.2%，設備投資則下跌7.5%。私人投資方面，娛樂場投資下跌，使建築投資按年下跌17.5%，設備投資亦下跌2.5%。