【中環剝花生】六絕月來臨　金融危機殺埋身？

臨近「六絕月」，中港美股走勢齊轉差。美國債務上限談判「死線」迫近，共和、民主兩黨仍未達成共識。在這政治僵局下，惠譽將美國主權信用評級由展望穩定，調入負面觀察名單，意味惠譽可能下調美國的「AAA」評級。消息令人聯想起2011年，另一評級機構標普亦因美國債務危機，歷來首度將美國評級由「AAA」降至「AA+」，當時所引發金融市場動盪，事件會否再次重演？投資者策略宜趨保守？

在避險情緒推動下，美匯指數續升。聯儲局5月議息會議紀錄，官員於會議上對利率的走向存在分歧，部分人認為通脹回落幅度太慢，需再加息；亦有人認為經濟增長放緩，未必需要進一步收緊貨幣政策。息口走勢將如何左右金、股、匯市場？

今集請來股評人姚浩然及外匯專家溫灼培，分享當前走勢！歡迎加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

1. on.cc東網直播網站：

3. 東網Money 18 facebook專頁：

4. on.cc東網YouTube頻道：