【高盛推介】美團今公布業績 留意最貼價條款購
2023年05月25日 11:30
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)周四(25日)公布業績，市場預期首季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤淨額料介乎14.11億至19.84億元人民幣。美團股價近日跟隨大市回落，周四早上低見125.4港元的近2個月低位，現報125.7元，下跌逾3%。
另外，阿里巴巴(09988)周四早上亦低見78.55元的近2個月低位，現報78.85元，下跌近3%。
近期資金吸納美團好倉，過去5個交易日計合共約2,200萬元流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
周三(24日)亦有資金流入阿里好倉，金額約為1,000萬元，是周三第二多資金流入個股。
美團購(16519)，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿4.7倍，最貼價條款中最高槓桿。
美團購(14994)，行使價150元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.5倍，輕微價外、高槓桿、低面值。
美團購(14872)，行使價160.1元，2023年10月26日到期，實際槓桿6.3倍，中年期。
美團沽(15488)，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿6.2倍，3個月期以上最高槓桿產品。
美團沽(14119)，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿7.1倍，中短期貼價、高槓桿。
阿里產品方面，看好可留意貼價購(26143)，是行使價88元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一；槓桿較高可留意輕微價外購(16486)，是11隻相近條款產品最高槓桿；看淡阿里則可留意輕微價外阿里沽(11183)，是7隻相近條款產品最高槓桿。
阿里購(26143)，行使價86.93元，2023年10月20日到期，實際槓桿5.6倍，行使價88元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
阿里購(16486)，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.5倍，輕微價外、11隻相近條款產品最高槓桿。
阿里沽(11183)，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.7倍，7隻相近條款產品最高槓桿。
美團及阿里牛熊證條款：
美團牛(56198)，收回價115元，行使價112元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，貼價、高槓桿。
美團牛(56893)，收回價105元，行使價102元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，收回價較遠。
美團熊(61463)，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率7倍，相近收回價產品最高槓桿。
美團熊(53246)，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，收回價較遠。
阿里牛(57503)，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率11.2倍，貼價、高槓桿。
阿里牛(63198)，收回價68元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，收回價較遠。
阿里熊(61672)，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，收回價較遠。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。