遭長汽舉報車型涉嫌排放不達標　比亞迪：反對不正當競爭行為

比亞迪午間發聲明指，公司堅決反對任何形式的不正當競爭行為，並保留法務訴訟的權力。公司的產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證，歡迎有關部門隨時過來調查、取證和檢測。

比亞迪表示，經了解，長汽所說的情況，測試車輛由長汽購買、保管並安排送檢，中汽中心(天津)按長城的要求進行了相關項目的檢測。測試車輛嚴格來說，不符合國標要求的送檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送檢，並要求完成3,000公里磨合後測試，而長汽送檢的車輛在檢測時，里程僅為450至670公里。鑑於以上，公司認為其檢測報告無效，長汽不能以此作為依據。

長汽周四向內媒表示，「以聲明信息為準，長城汽車正在密切關注立案及處理進展。」 被問及舉報材料的具體內容、為何公開舉報，長汽未有回應。

兩家汽車製造商股價向下，長汽最新報8.72港元，跌3.43%。比亞迪報242元，跌2.41%。