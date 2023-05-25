港華智慧能源：退股上海燃氣因與當初利潤保證有落差

他指出，雖然投資上海燃氣是兩年前的事，但由於這兩年內地爆發疫情及國際油價飆升，而上海氣源就恰巧地使用外國進口液化天然氣(LNG)，變相無法將成本轉價予客戶，所以港華與相關單位友好協商後，以出售的行動保障股東回報。

他又指，最初投資上海燃氣約47億元人民幣，現時平手離場，至於出售上海燃氣的款項，公司會研究未來作投資或回饋股東，同時強調公司並非退出上海市場，其他業務亦繼續與上海燃氣合作，如光伏板、售賣爐具廚具保險等產品，而上海燃氣亦是港華金壇儲氣庫的股東之一。

業務展望方面，他指疫後內地工商行業復甦，料上半年售氣量將按年增長9%，全年有雙位數升幅，但承認因人民幣貶值約6%，匯率波動將對業績構成影響。

黃又指，公司除了提供天然氣的再生能源，亦主力發展為客戶在屋頂鋪光伏板的業務，而去年已達1吉瓦(GW)目標，因疫情受阻遲了3個月，對今年達成今年3吉瓦的目標有信心；長遠而言，至2026年公司利潤一半來自光伏的再生能源業務，當中涉及能源管理、碳管理、能源平台等，另一半則來自城市燃氣，料各自有將帶來10億港元淨利潤。