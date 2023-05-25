滙豐環球研究：廣東今年固產投增速料保持5%以上

滙豐環球研究近日發布粵港澳大灣區經濟研究報告，大中華區首席經濟師劉晶表示，在內地經濟重啟的推動下，大灣區的商業活動迅速復甦，包括與香港和澳門的跨境活動。因此該行對大灣區2023年經濟復甦持樂觀態度，房地產市場企穩可進一步提振消費者信心，從而提振消費意願。

她指出，為了實現全面和可持續的復甦，勞動力和房地產市場需要企穩，最終帶來消費者信心的恢復，故加大政策支持力度至關重要。

廣東省政府2022年初承諾打造更高質量的製造業，一系列措施陸續出台。在最新經濟數據可見政策的推動作用，2023年第一季廣東省整體工業投資增長近30%，其中高科技製造業和先進製造業投資按年分別增長35.1%和30.5%。

滙豐預計，從短期看主要的不利因素是外部需求放緩，特別是一些廣東具有比較優勢的領域，例如電子產品的需求。從長期看，產業升級和技術進步將有助於製造業實現更高生產率和高質量增長。預計工業投資將繼續增長，有助於抵消房地產投資相對低迷造成的影響。滙豐認為，廣東有望在2023年將固定資產投資增速保持在5%以上的較高水平。

滙豐認為，隨着內地轉向高質量增長，並重視科技自主，大灣區可以利用其科技和製造業來開啟更多機遇。金融服務業是此類轉型的關鍵驅動力，將對大灣區發展成為國際創新和科技中心起到關鍵作用。