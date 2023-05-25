【移英注意】英國通脹仍頑固　早餐指數創新高

外媒報道，由於英國食品通脹幾乎沒有緩和迹象，製作英式早餐的原材料價格已上升至近36英鎊(約348.08港元)，創歷史新高。

4月份早餐指數中的每一種產品都比去年同期貴。牛奶等貨品的價格升幅較之前小，表明某些類別的通脹可能正在放緩，但22%的平均升幅與近幾個月持平。

上月牛奶價格升幅放緩至40%以下，為至少自去年9月以來首次，反映雜貨商為緩解顧客壓力所作的努力。超市最近也降低麵包及牛油的價格，上周Tesco將減價範圍擴大至意粉及食用油。

該指數分析英國國家統計局的數據，包括香腸、煙肉、雞蛋、麵包、牛油、番茄、蘑菇、牛奶、茶及咖啡的價格。該指數並用英國國家統計局提供的產品大小來處理數據，例如一打雞蛋或一品脫牛奶。數據顯示，總成本較一年前增加6英鎊(約58.03港元)，達到35.87英鎊(約346.87港元)。

普華永道消費市場行業主管Lisa Hooker表示，食品價格的增長速度在4月份幾乎沒有放緩，生活成本危機遠未結束，食品雜貨及休閒活動已經超過能源價格，成為許多家庭最關心的問題。

英國財政大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)本周會見食品製造商，討論雜貨價格飆升的問題，並要求企業減輕對消費者的打擊。