普徠仕：違約或引發美國評級顯著下調　恐釀環球市場動盪

美國債務上限談判仍未達成共識，普徠仕投資就其潛在影響發表看法指，美債上限談判的進展導致債券和股票市場波動，美國財政部或將耗盡資金以償還債務，市場波動或會加劇。

迄今為止，股市表現遠好於2011年美國債務上限危機僵局的情況，惟當年股市表現或受2008至2009年全球金融危機後經濟疲弱及復甦緩慢影響。然而，聯儲局加息和銀行業動盪導致信貸環境收緊，其後出現債務上限問題，或終將為經濟和市場帶來負面影響。

普徠仕投資指，最壞的情况是若談判導致美國史上首次出現債務違約，或會引發美國國債的信用評級被廣泛下調或在較長時間内下調。鑑於許多資產與美國國債直接相關，如果評級遭到更顯著的下調，或會導致環球市場動盪。回顧2011年末，標準普爾將美國國債評級由AAA級下調至AA+級，但當時其他主要評級機構並無跟隨下調其評級。

普徠仕首席全球經濟學家Nikolaj Schmidt認為，美國財政部債務違約將令疲弱的全球經濟陷入衰退，但他認為，更可能的情况是美國政府暫停支付國內債務，如社會保險金和政府薪酬。此外，美國對全球經濟增長貢獻的比重超過1/4，其經濟放緩的連鎖反應或將影響歐洲，令當地經濟將無法承受緊縮政策。

普徠仕首席歐洲經濟學家TomaszWieladek表示，如果出現違約，德國主權債券或將成為全球投資者青睞的避險資產。在沒有其他意外事件之下，歐元或會升值，並有利於德國主權債券投資者，但他亦認為事件將對疲弱的歐洲經濟帶來重大負面影響。如果違約得以避免，但談判持續膠着，投資者仍會更視德國主權債券為避險資產。