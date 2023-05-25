滙豐調查：6成家長料子女海外升學平均花費265萬

滙豐向大約400名已經或計劃送子女到海外升學的富裕家長進行網上調查顯示，30%家長計劃讓子女在中四至中六期間到海外留學，32%表示當子女到大學階段才會安排。大約1/3的家長預期子女會取得碩士或以上學位，平均開支為330萬元。

調查指出，58%家長預計實踐子女海外升學計劃需要花費100萬至300萬元，平均開支為265萬元。6成家長認為需要5年或更長時間才能累積足夠的資金。然而，大52%家長只在子女負笈前1至4年前才開始準備。

調查亦發現，受訪者平均將家庭每月收入的21.7%預留作升學儲備；2/3同意需增加投資並減少非必要支出，但60%的受訪者認為要實現目標仍有一定難度。3成受訪家長會考慮變賣資產或以個人資產進行再融資。

為了更全面地支援有海外升學計劃的家庭，滙豐卓越理財率先引入市場首創的「駐場海外升學顧問」，於滙豐旗下兩個財富管理中心提供專業升學教育諮詢服務，並推出教育私人貸款新優惠及其他升學相關課程和活動。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，愈來愈多香港學生在更年輕時便到海外升學，為確保客戶的家庭能為海外升學這重要決定做好準備，讓子女順利展開人生新一頁，滙豐卓越理財除了提供主流的財富管理和保險等方案，更額外關注為客戶提供教育建議、協助客戶籌備和規劃、並輔以學習和以經驗為基礎的活動。

另外，滙豐向合資格客戶推出國際教育私人貸款新優惠，實際年利率低至2.25%，兼享高達10,600元現金回贈，獎賞為一般私人分期貸款的兩倍。貸款上限300萬元，還款期靈活長達60個月。滙豐與教育合作夥伴在K11 Atelier和希慎廣場的滙豐財富管理中心推出「駐場海外升學顧問」的諮詢服務。