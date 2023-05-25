證監提醒金融機構在虛擬資產轉帳時注意合規

香港證監會周四(25日)更新關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題集(FAQs)，就虛擬資產列出2條常見問題及答案，提醒金融機構在虛擬資產轉帳時應注意合規。

《打擊洗錢指引》中列明，在進行涉資不少於8,000港元的虛擬資產在轉帳前，匯款機構須取得和記錄匯款人及收款人資料，並安全地向收款機構提交有關資料，有關指引將於2024年1月1日生效。

問題集說明，在指引生效前，如金融機構無法立即向收款機構提交所需資料，則應在切實可行的範圍內，盡快在虛擬資產轉帳後提交所需資料。不過，為免生疑問，從今年6月1日起，金融機構應遵守《打擊洗錢指引》第12.11至12.13段所載列有關虛擬資產轉帳的所有其他規定，包括安全地提交所需資料的規定，即機構在轉帳時，應同步將有關匯款人及收款人的資料，向收款機構提交，且應備存紀錄及相關文件，以便其向有關當局證明其程序合規。

證監會同時提醒，金融機構純粹依賴客戶自行作出的聲明是不足以協助金融機構確定客戶對於戶口或非託管錢包的擁有權或控制權。重申應參考《打擊洗錢指引》第12.10.6段所載列的確認方法的例子，即微支付測試及訊息簽署測試。

另外，證監會同日將《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者)》及《證券及期貨事務監察委員會發出適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者的有聯繫實體的防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》刊憲，並於2023年6月1日生效。有關指引已登載其網站，訂明多項適用於持牌交易平台的標準和規定，其中包括穩妥保管資產、分隔客戶資產、避免利益衝突及網絡保安。