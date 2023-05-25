道指期貨挫140點 比特幣跌1% 油價偏軟
2023年05月25日 16:20
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美匯指數報104.058；港匯見7.8338；離岸人民幣(CNH)報7.0822；美元兌日圓報139.41；歐元處1.0715；英鎊報1.2344。金價報1,959.71美元。油價跌0.7%，布油報77.81美元，紐油處73.84美元。比特幣跌1.09%至26,155美元。道指期貨跌140點。
焦點數據：
20:30 美國申請失業救濟金人數
20:30 美國第一季國內生產總值
20:30 美國第一季GDP價格指數
20:30 美國第一季核心個人消費支出平減指數
20:30 美國第一季個人消費
20:30 美國4月芝加哥儲行全國活動指數
22:00 美國4月成屋待完成銷售
23:00 美國5月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數
●恒生指數收報18,746點，下跌369點或1.93%，插穿19,000關，成交1,155.47億港元。全星期跌703點，跌幅3.61%。
-遭長汽舉報車型涉嫌排放不達標 比亞迪：反對不正當競爭行為。
-「周杰倫概念」股巨星傳奇傳下周招股 6月中上市。
●滬深三大指數偏軟。滬綜指收報3,201點，跌3點或0.11%，成交3,477.09億元人民幣。
-萬達澄清「160億銷售20個萬達廣場」為不實消息。
-中證監：加緊監管初級產品期貨市場，穩步擴大期貨品種。
-中證監易會滿晤盧森堡財長，就資本市場合作等交流。
香港經濟：
●樓價指數按周升約0.68%，連升3周。
●積金評級：5月MPF人均虧損4700元。
●滙豐調查：6成家長料子女海外升學平均花費265萬。
外地經濟：
●惠譽將美國「AAA」評級列入負面信用觀察名單。
●南韓央行利率維持3.5厘不變，經濟學家料第四季減息。
●新加坡首季GDP按年增0.4%，料年內不會出現技術衰退。
●大行估日央行下月有動作，YEN短期重上6算？
●全球貨櫃產量暴跌7成，馬士基：明年都毋須入貨。
●英國通脹仍頑固，早餐指數創新高。
●阿根廷傳要求中國擴大雙邊本幣互換額度，以控制通脹。