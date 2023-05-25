【收市開Show】跌市成交增　恒指未跌定？

美國債務上限憂慮未除，加上人民幣疲弱，港股周四(25日)甫開市即失守19,000點大關，盤中曾急瀉495點，收市仍跌369點，報18,746點，大市成交增加至1,155億元。恒指連3月低位18,829點都失守埋，之後會再下試咩位？下周期指結算，淡友繼續進攻？

美國聯儲局(Fed)公布5月會議紀要顯示﹐剛剛過去的貨幣政策會議上，Fed決策者對6月是否繼續加息存在意見分歧。美國周五(26日)即將公布核心個人消費支出價格(PCE)數據，息口走勢何去何從？

英偉達(Nvidia)業績亮麗，首季經調整純利27.13億美元，經調整每股盈利1.09美元，按季升25%，遠勝市場預期的0.92美元，隔晚美股盤後股價急飆24%，不過，未有帶動本港上市的晶片股，中、美的晶片股應該點揀？

美國原油庫存錄得6個月來最大單周跌幅，隔晚紐約期油升近2%，不過喺美國債務上限危機同經濟前景憂慮夾擊下，油價走勢點睇？

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