【收市開Show】跌市成交增 恒指未跌定？
2023年05月25日 16:55
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美國債務上限憂慮未除，加上人民幣疲弱，港股周四(25日)甫開市即失守19,000點大關，盤中曾急瀉495點，收市仍跌369點，報18,746點，大市成交增加至1,155億元。恒指連3月低位18,829點都失守埋，之後會再下試咩位？下周期指結算，淡友繼續進攻？
美國聯儲局(Fed)公布5月會議紀要顯示﹐剛剛過去的貨幣政策會議上，Fed決策者對6月是否繼續加息存在意見分歧。美國周五(26日)即將公布核心個人消費支出價格(PCE)數據，息口走勢何去何從？
英偉達(Nvidia)業績亮麗，首季經調整純利27.13億美元，經調整每股盈利1.09美元，按季升25%，遠勝市場預期的0.92美元，隔晚美股盤後股價急飆24%，不過，未有帶動本港上市的晶片股，中、美的晶片股應該點揀？
科網股疲弱，不過小米集團(01810)周三(24日)公布的業績勝預期，績後逆市升近1%，前景值唔值得睇好？另外，美團(03690)周四(25日)收市後亦公布首季業績，按非國際財務報告準則，經調整盈利54.91億人民幣，去年同期虧損35.86億元，美團業績收唔收貨？有冇驚喜？績前股價受壓，績後會否反彈？
美國原油庫存錄得6個月來最大單周跌幅，隔晚紐約期油升近2%，不過喺美國債務上限危機同經濟前景憂慮夾擊下，油價走勢點睇？
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