土地共享先導計劃再獲申請　葵涌地料提供1212伙私樓

資料顯示，上述地盤佔地約131,969方呎，包括約17,556方呎政府用途，現為「具歷史和建築價值的建築物保存作社會福設施用途」及「休憩用地」。據有關平面圖，私人住宅將設於地盤東面，面積約56,458方呎，地積比率5.23倍，其中住宅地積比率為2.86倍，將興建一幢30層高分層樓宇，住宅樓面約161,463方呎，提供300伙私宅單位，預計容納約840人。

而私宅範圍內的二級歷史建築，即女童院舊址，以及另一幢新建的非住宅樓宇，將提供一間設有248個宿位的安老院，涉及樓面約109,590方呎。

至於地盤的西面為公營或首置房屋發展，佔地約75,511方呎，地積比率7.23倍，將建一幢32層高分層樓宇，住宅樓面約490,858方呎，提供912伙，料容納約2,554人，另設約55,037方呎非住宅面積。預計公營或首置房屋部分土地的平整工程於2028至2029年完成。