內地車企競爭愈發激烈！比亞迪因何事遭長汽舉報...

指比亞迪車排放不達標

長汽在聲明指，今年4月11日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工信部遞交舉報資料，有關比亞迪兩款車採用常壓油箱，涉嫌整部車輛蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。據內媒，比亞迪上述兩款車均為暢銷車型，今年首4個月銷量達到11.92萬及12.75萬輛，佔比亞迪整體銷量15.64%及16.73%，意味兩款車合計佔到比亞迪銷量約三分之一。

值得留意是，今年首4個月比亞迪與長汽之間銷情已見暗湧。比亞迪的汽車總銷量達76.23萬輛，按年增逾九成；反觀長汽首4月累計銷量約31.3萬輛，按年降7.17%。長汽周四指，有關部門就其檢舉進行初步審查，經審查予以立案，目前長汽正密切關注該立案及處理進展。

不過，比亞迪周四午已透過聲明作官方回應，指鑑於在長汽安排下進行相關項目的送檢，而送檢車輛的行車里數等情況，認為其檢測報告無效，及對方不能以此作為依據。比亞迪又強調，公司產品及相關檢測在國家權威機構通過認證，歡迎有關部門隨時調查、取證和檢測。最後更直指「中國品牌成長至今，也相當不易！希望大家多做有益於行業、有益於中國品牌的事情」。同時，網傳比亞迪公司品牌及公關處總經理李雲飛在社交帳戶評論的截圖，主要是「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明！阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠！」。

兩企開戰股價齊齊插水

今次事件發酵的時機正是比亞迪新車正式登場的日子，周四收市後比亞迪一口氣推出4款車型，官方指導售價區間介乎13.58萬至15.98萬元人民幣(下同)。作為兩家國產車企中的佼佼者，早年雙方曾互贈商標，至今卻不惜正面交鋒「對撼」，場面火藥味濃，惟兩企股價卻隨大市雙雙插水。