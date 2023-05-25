報告：內地邊境重開推動全球增長　亞太區尤其受惠

Mastercard經濟研究所公布《2023年度旅遊業趨勢》報告預計，在經濟不確定因素造成跨市場動盪的情況下，內地邊境重開將推動全球增長，其中亞太區尤其受惠。

報告指出，內地經歷嚴格疫情管控後重開邊境，預計對旅遊的積壓需求將推動強勁的經濟增長動力，有望提振體驗型經濟。對比去年僅容許有限度旅遊的情況，旅客體驗支出於2023年3月已達到2019年全年的93%。亞太區經濟體與內地在國際貿易、旅遊業上具有緊密聯繫，加上地理位置毗鄰，將顯著受惠於中國內地重開邊境。

報告又提到，來自內地的富裕旅客過往在零售（尤其服裝）和食品雜貨方面比其他旅客闊綽，將於通關後促進貨品銷售，從而振興香港經濟。在2023年3月，中國內地旅客於香港花費在商品、體驗和奢侈品的金額分別達到2019年3月水平的95%、121%和145%。Mastercard經濟研究所預計中國內地旅客將帶動亞太區的經濟表現並領先全球其他地區。

休閒及商務旅遊正在以均等速度增長。報告指，截至2023年3月底，全球休閒及商務旅遊較2019年同月上升33%，而2023年1月至3月則比2022年同期增長42%。隨着亞洲終於解除旅遊限制，全球休閒旅遊勢頭保持強勁，2023年3月的航班預訂量與2019年同期相比上升約31%，2023年1月至3月的航班預訂量則比2022年同期增長25%5。從2022年下半年

到2023年初，商務航班的預訂量趕上休閒航班6。亞太區對實體會議的需求持續強勁，加上當地重返辦公室上班的趨勢，兩者均帶動商務旅遊及娛樂的復甦，其中2023年1月至3月相關支出增長達64%。