屯門新盤現樓會所曝光 粉嶺項目加推特色戶下周一招標
2023年05月25日 20:51
東網電視更多新聞短片
發展商積極為旗下新盤作軟銷。屯門兆康項目第2A期部署推售之際，項目第1A期及第1B期開始收樓，部分現樓會所設施首度曝光。粉嶺上車盤加推特色戶於下周一起招標發售。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期部署下周開價
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康NOVO LAND第2A期推售之際，發展商於周四(25日)首度對傳媒開放現樓會所NOVO Resorts。新地代理總經理陳漢麟表示，已陸續發信通知項目第1A期及第1B期的買家收樓，目前有3至4戶已經入伙。項目2A期另設一個開放式戶示範單位，於下周初率先開放予傳媒預覽，緊接將會公布價單，並提供不少於186伙。
新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，是日曝光的會所範圍包括戶外泳池、嬉水池、按摩池等6大水上遊樂設施，另有健身室、會所餐廳、室內主題遊樂場，以及採用101件藝術品打造的藝術長廊。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期下周一起招標賣39伙特色戶
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(25日)上載最新銷售安排，落實下周一(29日)起招標發售39伙特色單位，實用面積由158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，全數均連私人花園或平台及天台。當中，面積最大為E座17樓1室頂層特色戶，四房間隔，連53方呎平台及961方呎天台。該批單位招標期由5月29日起至6月30日，期間每日上午10時招標及下午5時截標。
●大埔白石角University Hill兩期單日共沽12伙
熱銷新盤的交投不斷，新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill兩期項目，周四(25日)分別以價單及招標形式共售出12伙，成交價介乎389.9萬至1,168.4萬元，單日吸金8,543.32萬元。
上述有4伙特色戶採以招標形售沽出，包括優景閣第1座16樓A6室，實用面積546方呎，三房一套間隔，連457方呎天台，以1,168.4萬元成交，呎價約21,399。兩期項目由上月底開售至今，累計沽出約914伙。
●何文田站瑜一系列單日沽兩伙 三房呎價約32,053元
華懋集團發展的何文田站瑜一系列，於周四(25日)連錄兩宗成交，共涉逾3,007萬元。其中，瑜一．天海的1B座20樓E室，一房開放式廚房間隔，實用面積364方呎，成交價904.99萬元，呎價約24,862元。另外，瑜一第1C期的第5B座23樓A室，實用面積656方呎，三房一套間隔，成交價2,102.67萬元，呎價約32,053元。瑜一系列項目自今年3月開售以來已累沽407伙，套現逾68億元。
●啟德THE HENLEY III三房2,448萬元成交
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，周四(25日)以2,448.53萬元售出3B座26樓A室，為實用面積778方呎，三房間隔，呎價約31,472元。
●利奧坊•壹隅一房售607萬元
恒基地產(00012)旗下利奧坊•壹隅，最新沽出1座6樓E室，為實用面積288方呎的一房戶，成交價607.19萬元，呎價約21,083元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位招標售1,119萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，以約1,119.9萬元招標沽出別墅RV1的1樓C室，屬三房連儲物室間隔，按實用面積757方呎計，呎價約14,794元。