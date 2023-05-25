屯門新盤現樓會所曝光　粉嶺項目加推特色戶下周一招標

發展商積極為旗下新盤作軟銷。屯門兆康項目第2A期部署推售之際，項目第1A期及第1B期開始收樓，部分現樓會所設施首度曝光。粉嶺上車盤加推特色戶於下周一起招標發售。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期部署下周開價

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，是日曝光的會所範圍包括戶外泳池、嬉水池、按摩池等6大水上遊樂設施，另有健身室、會所餐廳、室內主題遊樂場，以及採用101件藝術品打造的藝術長廊。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期下周一起招標賣39伙特色戶

●大埔白石角University Hill兩期單日共沽12伙

上述有4伙特色戶採以招標形售沽出，包括優景閣第1座16樓A6室，實用面積546方呎，三房一套間隔，連457方呎天台，以1,168.4萬元成交，呎價約21,399。兩期項目由上月底開售至今，累計沽出約914伙。

●何文田站瑜一系列單日沽兩伙 三房呎價約32,053元

華懋集團發展的何文田站瑜一系列，於周四(25日)連錄兩宗成交，共涉逾3,007萬元。其中，瑜一．天海的1B座20樓E室，一房開放式廚房間隔，實用面積364方呎，成交價904.99萬元，呎價約24,862元。另外，瑜一第1C期的第5B座23樓A室，實用面積656方呎，三房一套間隔，成交價2,102.67萬元，呎價約32,053元。瑜一系列項目自今年3月開售以來已累沽407伙，套現逾68億元。

●啟德THE HENLEY III三房2,448萬元成交

●利奧坊•壹隅一房售607萬元

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位招標售1,119萬元