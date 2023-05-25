特色戶樓價失守！海韻臺高層複式單位低估價逾20%易手

特色戶樓價失守。深井海韻臺高層複式單位，剛減價至968萬元成交，做價低銀行估價逾20%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍5月暫錄8宗買賣，按月跌逾三成，昇悅居1座高層H室，實用面積約512方呎，採兩房間隔，望海景，最初以910萬元放售，最新減至890萬元成交，呎價約17,383元。

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新界區

●晉誠地產呂宗霖指，深井海韻臺高層複式單位，實用面積約1,206方呎，望山景，放盤足10年，因應市況，月中減價至980萬元，獲區內換樓客以968萬元成交，呎價約8,027元，單位網上銀行估價達1,235萬元，成交價低估價逾20%。

●美聯何振榮稱，荃灣廣場1座高層H室，實用面積約433方呎，兩房間隔，先前以730萬元放售，獲區內家庭客議價後以692.8萬元承接，累減約37.2萬元，呎價約1,6000元，原業主於2012年5月以367.8萬元買入，持貨約11年帳面獲利325萬元。

●世紀21天生置業鄭少偉表示，屯門碧翠花園22座低層C室，實用面積約700方呎，套三房間隔，望園景，放盤時叫價628萬元，累減38萬元，減幅約6.1%，獲買家以590萬元連車位承接，呎價約8,429元。

●利嘉閣蕭啟諾指，天水圍居屋屏欣苑C座低層5室，實用面積約385方呎，兩房間隔，未補價第二市場以383.8萬元成交，呎價約9,969元，新買家為外區客，原業主以175.8萬元一手購入上址，帳面獲利約208萬元，物業升值約1.2倍。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城50座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望山景，放盤7個月，開價533萬元，減26萬元，減幅約5%，以507萬元成交，呎價約17,852元，原業主於2019年9月以525萬元購入，持貨逾3年帳面虧蝕18萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山嘉華星濤灣1座中層G室，實用面積約492方呎，兩房間隔，享山景，放盤1個月，叫價720萬元，減35萬至685萬元獲買家承接，減幅約4.9%，呎價約13,923元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山薈晴1座中層B5室，實用面積約230方呎，開放式間隔，望內園景，原先叫價380萬元，放盤1年，以350萬元沽出，減幅約8%，呎價約15,217元，原業主於2016年11月以356萬元購入，持貨逾6年帳面虧蝕6萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海5月暫錄約9宗買賣，其中，1期5座中層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，放盤時開價約850萬元，議價後以828萬元易手，呎價約16,172元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區5月暫錄約64宗二手買賣，按月減少約兩成，居屋錦泰苑暫錄5宗，包括G座中層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約650萬元，其後減價10萬元，以640萬元易手，呎價約9,846元，新買家為用家。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山曉峯灣畔1座中層C室，實用面積約653方呎，三房設計，享海景，先前以838萬元放售，及後獲外區客議價10萬元，以828萬元承接，呎價約12,680元，原業主於2020年初以838萬元買入。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢北港村單號全幢村屋，套四房間隔，望山景，連天台，原先開價1,680萬，減價62萬元，以市價1,618萬元成交，原業主於2014年3月購入上址，當時作價800萬元，持貨約9年帳面獲利818萬元，期內升值約1倍。

●利嘉閣溫錦駒指，將軍澳日出康城OCEAN MARINI第1B座低層A室，實用面積約548方呎，兩房連工作間設計，望海景，開價約980萬元，議價後終售898萬元，累減約82萬元，呎價約16,387元，原業主持貨約3年，帳面賺約45.9萬元，升值約5.4%。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城3期2座低層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，最初於5月中以690萬元放售，獲同屋苑租客洽購，終減價至668萬元易手，呎價約16,453元，單位樓價較高峰期回落約100萬元。

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