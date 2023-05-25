美股個別發展　道指跌46點　英偉達市值達9.4萬億美元

美股3大指數早段個別發展，道指跌46點，報32,753點；標指升22點，報4,137點；以科技股為主的納指升153點，報12,637點。港股夜期報18,676點，跌19點，低水71點。

聯儲局公布的議息紀錄顯示，多數官員認為難以確定是否有必要進一步加息，甚至有部分官員覺得加息周期已經結束。不過，有與會者認為，面對持續的通脹，當局需要保留選擇的餘地，不應向市場傳達已排除進一步加息的訊息。

企業消息方面，英偉達上季業績表現遠勝市場預期，兼且指引本季度收入達110億美元，相當於按年大增32.72%，比起分析員預期的金額高出逾五成。該公司股價早段曾升26.34%，高見385.84美元，其市值暴增1,989億美元(約1.55萬億港元)。

美國科技巨頭微軟不滿英國競爭和市場管理局(CMA)在上月底否決其收購電子遊戲業者動視暴雪(Activision Blizzard)，並將提出上訴。CMA早前指，微軟提出的各項措施並不能解決壟斷市場的疑慮，且認為微軟在網絡遊戲市場具有強大地位，若再收購動視暴雪，將會令英國市場及玩家面臨收費上漲和選擇變少等問題。

微軟股價早段升2.28%，動視暴雪則升跌1.22%。