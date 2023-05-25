陸秉鈞：有意低撈舜宇光學　應如何部署？

首先，舜宇一直都是以「技術」與「讓利」模式搶佔市場(簡單講就是產品又高質但又便宜，不太跟隨一眾行家們保持毛利的高定價)。哪怕是到2022年，舜宇在高階鏡頭的市佔率仍然在增加中。

然而，手機出貨量在2021開始就見了頂。根據市場調查機構IDC報告指出，2022年第四季全球「智慧型手機」出貨量按年下降11%；連帶拖累舜宇在2022年的手機鏡頭出貨量較2021年下降了17.2%至約11.93億件。「大環境」轉差下，舜宇「搶單」能力再好，增長也會大受限制，甚至倒退，此其一；除此之外，這次行業出現價量雙殺，舜宇「讓利」模式讓它的淨利潤大幅下降(2022年下跌了一半之多)，利潤變動如此大，市場關注到原來所謂的「護城河」，其實並不夠深，抵禦能力不高，此其二。

不過舜宇管理層也一直知道不能單靠「老本行」帶動公司永遠增長。舜宇一直深耕另外兩大業務–車載鏡頭和VR/AR產品。多年布局後，雖然此兩大業務仍遠未能和手機鏡頭業務平分秋色，但卻明顯為公司增長埋藏了長遠的新增長點，而且持續見到成績。根據2022年年報，車載鏡頭和VR/AR收入分別增長38%和53%。兩者加起來佔公司總收入佔比從11.5%，增長到18%的佔比。

車載鏡頭是自動駕駛的關鍵組件，而VR/AR是虛擬世界的關鍵技術，兩者都是未來科技工業的「潮流」。舜宇仍然以以往於手機鏡頭業務的態度來做事–默默做出成績。於車載鏡頭，舜宇也早已成為了行業龍頭。於VR/AR行業，在上一年全球總體裝置出貨量下跌的情況下，舜宇以大幅增長來努力提升市佔率，也正努力向着行業領導者進發中。

舜宇是香港上市公司中為數不多有長遠前景的行業龍頭，受限於是工業股自身的特性，基本面仍然會受大環境所影響，但多年來的成績，讓大家看到它還是一直在保持「不滿足現狀，尋求成長」的態度，長遠還是深具投資價值的。

本周二舜宇收盤於81.80元，估值上來看，預測今年每股盈利3.32元，增長29%，折合市盈率24.6倍，PEG是0.85，估值漸漸進入合理水平。大環境不明朗是事實，不排除未來一段時間股價還會走低，但從另一角度來看，股價的低位，往往是在行業的低潮中出現，特別是這一兩年。

基於股價長年的波動性，長線投資來說，除了等候未來的更低位外，更加建議採用月供方式去定投此股，以便分散股價風險。

富途交易部高級分析師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)