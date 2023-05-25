美團王興︰人工智能將改變一切　內部團隊正開發AI模型

他又透露，公司亦有有內部團隊研發AI模型及探索相關應用，只是暫時未有更多資料可以公布；亦會對外部合作持開放態度。

他表示，公司於季內試行了一些全新的營銷及推廣方式，比如在3月份在深圳推出了面商家推出了全新的「神搶手」營銷活動，商家可以通過直播、短視頻等形式「售賣低價但高質量的菜品」。他又透露，該活動已經在5月引入北京，未來更打算推廣至全國其他地區。

另邊廂，美團在4月升級了月度營銷活動「神券節」。在這些營銷活動中，商家可以通過「限時秒殺(限時搶購)、直播、短片」等模式提供大額折扣優惠，為商家打開更多增長空間。他表示，將持續探索新的流量增長點，通過直播活動鼓勵消費者「囤券」，激發非即時消費需求。

首席財務官陳少暉則表示，對業務前景有信心，預期第二季餐飲外賣訂單會有更高的按年增長，而到店業務受惠於本地消費復甦，在此前的「五一」期間有不錯的表現。該段期間到店、酒店及旅遊(即網上訂購，再到店消費)業務的平台交易總額(GTV)，與去年同期相比大增逾200%。他又指出，對於未來到店業務的長遠增長及經營利潤率有信心。