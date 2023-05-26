東方日報B1：港股跌至半年低　未見底

內部政治鬥爭激烈的美國，債務上限問題死線臨近卻至今未見解決，加上面對主權信貸評級恐再被下調，激發市場避險情緒，美匯指數周四(25日)升穿104大關。非美貨幣承壓，離岸人民幣再創逾6個月新低，兌每美元盤中低見7.094，即每百港元低見90.51元人民幣。人民幣走貶，令以中國資產為主的港股拾級而下，恒生指數曾挫近500點，創近7個月新低，由於已確認失守牛熊分界線，不排除後市會繼續尋底，「五窮六絕」或會於今年應驗！

甫開市恒指先跌185點，其後不斷「潛水」，跌幅午後一度擴至495點，低見18,620點，收市仍跌369點或1.93%，收報18,746點，為去年12月初之後新低，76隻藍籌當中僅6隻不用跌。

港股今日休市，可是跌市下的總成交額卻按日再升近18%至逾1,156億元，正當港股通淨買入升至72.05億元，主板沽空金額亦增近12%至205.3億元。

港股近日的表現疲弱，儼如對市場中國經濟動力失望，高盛直言內地今年經濟增長在低基數下自會實現官方的5%目標，「不預期當局會大舉刺激經濟……不論市場對經濟景氣的看法如何負面。」另外，國企指數跌144點或2.23%，收報6,333點；科技指數跌84點或2.24%，收報3,691點，均為去年11月底後新低。

另阿里晚上已公開反駁裁員謠言，強調旗下招聘正密鑼緊鼓進行，更宣布今年6大業務集團需新招聘1.5萬人。

英國海運諮詢機構德魯里(Drewry)早前調查顯示，20呎標準貨櫃(TEU)首季的全球產量按年暴瀉71%，航運龍頭馬士基更打算將過剩的貨櫃出售或報廢。波羅的海乾散貨指數再跌6.2%。

正當美國財政一片混亂，國際評級機構標準普爾維持香港信貸評級於「AA+」，評級展望繼續是「穩定」，預期財政赤字佔本地生產總值(GDP)比例今年將跌至2.5%，明年再跌至0.3%。不過，就算港府開源，該機構估計，3至5年內公共開支依然高企，原因包括人口高齡化會提高社會福利開支，以及試圖解決住宅用地不足的資本開支，即使調高未來10年平均經濟增長預測，也只有1.8%，跟收入水平相若的經濟體不算突出。