鄧聲興：內地電商鬥搶市場　恐損利潤

目前臨近6月，但要數最早備戰的電商就是拼多多，其早已在起跑線之前「搶跑」，在4月率先舉辦「天天都是618」活動，搶飲頭啖湯。最近，發起「618」的京東今年亦力谷「京東618」預售。今年是內地重啟後首個大型電商促銷拉開序幕，京東史無前例推出「百億補貼」推銷策略。電商出手補貼商戶或消費者無疑為搞熱氣氛，不過電商如此加大推廣費用，將有損銷售利潤。

內地電商平台配合中央推動內需，現時國策主張「共同富裕」，官方近年態度消費者回歸理性購物。另外，中央亦加強監管電商平台，內媒引述國家市場監督管理總局官員指，未來將加強3方面相關工作，分別是明確和壓實平台責任、加大監管和處罰力度、提升消費者的防範意識。以上種種，都限制電商平台的發展。

大幅補貼不利營商環境

去年「雙11」期間，中國消費者協會利用互聯網輿情監測系統，對去年10月20日至11月13日期間進行網絡大數據輿情分析。結果顯示，消費者對電商平台簡化促銷規則、提升消費體驗的評價總體趨向正面。但是有些問題依然存在，主要集中在兩個方面：經營戶誠信意識淡薄，以及一些電商平台在提升消費者滿意度、獲得感方面做得還不夠。

電商行業在中國已經經歷20多年，假冒偽劣、貨不對版、優惠差異等仍是主要需要針對的問題。消費者在一系列活動中難以判斷何時才是「最低價」，部分商品甚至比平時賣得更貴，又或是先漲價後打折，亦令不少消費者感到無奈。

總括而言，中國的電商平台競爭仍非常激烈，各出奇謀搶佔市場，平台現更不惜工本推出補貼，影響營商環境，未來行業的利潤將趨向負面。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)