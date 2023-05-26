合作用同型號插頭！福特最快2024年於北美使用特斯拉充電樁

各大車企努力搶佔電動車市場之際，美國老牌汽車製造商福特(Ford)宣布，與電動車製造商特斯拉達成協議，北美地區的福特電動車最快於明年春季直接使用特斯拉的充電樁充電，共1.2萬個充電設施；並預期在2025年推出的新款福特電動車可直接充電。

報道指，福特汽車行政總裁Jim Farley於一線上活動時表示，福特E-Transit、Mustang MacH-E及F-150 Lightning電動車能在新協議中受惠，將改用特斯拉的充電標準生產，屆時可在不使用轉接器的情況下，於特斯拉充電樁充電。不過，Jim並沒有透協議的財務詳情。

福特為首間與特斯拉合作的汽車製造商，該企行政總裁Jim認為，合作可增加該企在北美地區可使用的快速充電站數量；特斯拉行政總裁馬斯克則認為，不希望該企的充電部「像圍起牆的花園」，而是支持整體運輸的電動化及永續發展。

另外，福特行政總裁Jim指，公司將視中國電動車企為主要競爭對手，認為要以獨特的品牌定位，及降低成本，才能獲勝；因此該企於今年2月宣布投資35億美元與中國電池生產商寧德時代合作，在美國密歇根州設立電池廠，以降低電池成本。