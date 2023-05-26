幣安泰國牌照獲批　料第四季提供服務

加密貨幣交易平台幣安(Binance)宣布，與泰國Gulf Innova的合資公司Gulf Binance獲得由泰國財政部證券交易委員會所頒發的數碼資產經營牌照，將可作為數碼資產交易所和數碼資產經紀商展開業務，並計劃在2023年第四季在泰國推出服務。

幣安亞洲、歐洲和中東地區負責人Richard Teng表示，泰國的加密領域發展蓬勃，並展現其擁抱區塊鏈技術的承諾。透過結合幣安的專業知識，和Gulf在當地的影響力和資源網絡，Gulf Binance旨在展現區塊鏈技術的全部潛力，以滿足泰國用戶的需求。當地用戶將可期待獲得以保護用戶和符合當地法規為優先下，一個可受信賴且合規的服務。

Gulf Binance合資公司結合了幣安在數碼資產領域的資源和專業知識，以及Gulf在泰國擁有的影響力與產業知識。自雙方簽署協議以來，幣安和Gulf一直與監理機構保持密切合作，以確保建立符合法規的交易所，而新頒發的牌照證明了Gulf Binance在法規框架內營運的承諾。通過雙方的合作，幣安和Gulf目標在推動創新，促進增長，以及為泰國數位資產生態系用戶提供卓越的價值。