美股道指升239點　拼多多績後飆15%

市場憧憬美國債務上限談判可以達成協議，美股3大指數周五早段靠穩，道指曾升239點，報33,003點；標指升24點，報4,176點；納指升81點，報12,779點。

企業消息方面，連鎖超市Costco公布截至5月7日止一季業績期，期內收入按年升2%至536.48億美元，純利則倒退3.76%至13.02億美元，表現差過市場預期。該公司上季整體同店銷售按年增長0.3%，惟單計美國地區則倒退了0.1%，主要是受汽油價格影響。上季整體電商銷售額更大跌10%，主要受累於非必需消費品需求疲軟，包括電子產品、首飾等。

公司財總監Richard Galanti表示，繼去年開始縮減了包船付運的規模後，考慮到航運運費及貨櫃價格持續下跌，於上季正式決定退出所有包船運輸活動，並將相關減值費用入帳。他表示，這一決定能夠讓業務團隊充分利用當前便宜的航運運費。Costco股價早段曾跌0.24%。

服裝品牌公司GAP公布，截至4月29日止一季收入為32.76億美元，按年跌5.78%；淨虧損1,800萬美元，較去年同期蝕1.62億美元大幅收窄。集團旗下品牌Banana Republic、Athleta及Gap，銷售額均錄得一成以上的按年跌幅。該公司業績表現改善，主要是靠營運層面的改革提升毛利率。GAP股價早段曾升14.08%。

分：拼多多經調整多賺1.4倍

中國電商平台拼多多公布，截至3月底止一季收入為376.37億元人民幣(下同)，按年增長58.18%，當中包括線上營銷服務及其他收入增長49.67%至272.44億元，以及交易服務收入增長85.86%至103.92億元。按照非公認會計準則(non-GAAP)，該公司上季經調整純利按年大增1.41倍至101.26億元，其股價曾升14.97%。