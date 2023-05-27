東方日報B1：華府發債抽水潮殺到

美國財政部的現金餘額已降至494.7億美元之際，民主、共和兩黨據報即將就提高債務上限談判達成協議。作為協議的一部分，聯邦政府會限制未來兩年的開支，惟明年增加3%國防支出的預算未受影響。話雖如此，不斷重演的政治紛爭已危及美國政府的信譽，繼惠譽把美國主權信用評級展望變為「負面」後，中國評級機構亦已率先作出實際行動，將美國降級。另邊廂，債務上限提高之後，財政部需要在短期內大額發債以補回現金，屆時亦將會在市場抽走巨量的資金流動性，恐怕會令市場面臨壓力。

為了應對潛在的債務違約，美國財政部據報重新拿出2011年債限危機時的應急預案作參考，通知各部門可能會出現的變化，以及相應的應對方式。舉例而言，各聯邦機構只有在帳單付款到期日前一天，才能夠向財政部提交帳單，而不是按慣例提前繳交。至於財政部的現金會否優先償還國債的本金及利息，則未有明確指引。

隨着提高債限的協議即將達成，上述的應急方案相信會繼續封塵。對於資本市場而言，幾乎所有人都認定債限談判最終能夠達成協議，畢竟無人可以承擔導致美國債務違約的責任。荷蘭國際集團(ING)美洲區研究主管Padhraic Garvey指出，美國國債本身沒有30日還款寬限期，亦無「交叉違約」等債券相關條款。換言之，就算其中一筆債券未能及時支付，理論上也不會觸發全面違約。

不過，即使只是短暫未及時還款而引致「技術違約」，亦會導致美國信用評級連降兩級(按照惠譽標準)；假如是只有一款債券違約，亦會導致連降三級。在任何一種情況下，美國國債作為金融市場最常見的貸款抵押品之一，其作為抵押品的價值將會受損，繼而影響到整個金融市場運作。

內地評級機構亦已率先發起降級行動。中誠信國際表示，已將美國主權信用評級由「AAAg」下調至「AA+g」，並繼續列入可能降級的觀察名單，理由包括美國政治分歧加劇、債務水平高企、銀行業危機持續、政府財政實力惡化侵蝕美元信用基礎等。

值得注意的是，當債務上限正式提高後，美國財政部將會大舉發債，此前其已表示將於下周發行約1,170億美元的國債。紐約梅隆投資管理投資分析主管Jake Jolly指出，市場流動性將因此而下降，因為財政部需要在接下來數月重新補回帳戶現金。該行認為，短期內債限問題會影響到股市的風險偏好；就資產配置而言，繼續看好高質量的債券多於股票。

相對於即將解決的債限危機，人稱「末日博士」的經濟學家魯比尼認為，通脹才是當前最大的問題。他指出，現時歐美日多地股市的強勁表現，是由於投資者押注通脹降溫，並且將重新減息。然而，他相信，世界各地仍存在嚴重的通脹，今年最大的意外是通脹不會像各國央行預期般下行。各國央行將不得不做出艱難選擇，選擇加息令經濟「硬着陸」及金融不穩定風險增加；或者不加息，讓通脹飆升及通脹預期變得根深柢固。

反映率期貨市場的芝商所(CME)FedWatch工具亦顯示，利率期貨交易員押注6月再加息0.25厘的機率為41.2%，意味着聯儲局的加息周期確實可能尚未結束。