美債限問題一旦解決　料財政部需狂發債抽水

美國財政部的現金餘額已降至494.7億美元之際，民主、共和兩黨據報即將就提高債務上限談判達成協議。作為協議的一部分，聯邦政府會限制未來兩年的開支，惟明年增加3%國防支出的預算則未受影響。話雖如此，不斷重演的政治紛爭已危及美國政府的信譽，繼惠譽把美國主權信用評級展望變為「負面」後，中國評級機構亦已率先作出實際行動，將美國降級。另邊廂，債務上限提高之後，財政部需要在短期內大額發債以補回現金，屆時亦將會在市場抽走巨量的資金流動性，恐怕會令市場面臨壓力。

為了應對潛在的債務違約，美國財政部據報重新拿出2011年債限危機時的應急預案作參考，通知各部門可能會出現的變化，以及相應的應對方式。舉例而言，各聯邦機構只有在帳單付款到期日前一天，才能夠向財政部提交帳單，而不是按慣例提前繳交。至於財政部的現金會否優先償還國債的本金及利息，則未有明確指引。

隨着提高債限的協議即將達成，上述的應急方案相信會繼續塵封。對於資本市場而言，幾乎所有人都認定債限談判最終能夠達成協議，畢竟無人可以承擔導致美國債務違約的責任。荷蘭國際集團(ING)美洲區研究主管Padhraic Garvey指出，美國國債本身沒有30日還款寬限期，亦無「交叉違約」等債券相關條款。換言之，就算其中一筆債券未能及時支付，理論上也不會觸發全面違約。

不過，即使只是短暫未及時還款而導致「技術違約」，亦會導致美國信用評級連降兩級(按照惠譽標準)；假如是只有一款債券違約，亦會導致連降三級。在任何一種情況下，美國國債作為金融市場最常見的貸款抵押品之一，其作為抵押品的價值將會受損，繼而影響到整個金融市場運作。