港虛擬資產發牌制下月生效　勝利證券：聚焦零售市場吸散戶

勝利證券執行董事陳沛泉接受訪問時表示，今次證監會公布的發牌制度和指引符合市場預期，亦見到聽取了很多業界的聲音。他認為其最大變動是打開了虛擬資產交易的零售市場，不再像以往般只有專業投資者可以參與。

目前勝利證券平台上與虛擬資產相關的交易、諮詢、資產管理服務僅可提供予專業投資者，使客戶群受限。隨着新發牌制度生效，他認為可以如證監會預期，零售投資者可以在今年下半年透過該公司平台進行虛擬資產交易。公司亦將繼續投入更多資源提升系統和設備，為客戶提供全面的虛擬資產相關服務和產品。

然而，新制度下暫不容許散戶參與穩定幣(其中一種加密貨幣)買賣，隨即有市場意見質疑，沒有穩定幣的交易所將大大增加加密貨幣與法定貨幣之間的兌換成本，大大影響投資者的潛在回報。

陳沛泉表示，這與金管局正在籌備及制定有關穩定幣的監管制度有關，並相信影響不會很大，因以其公司平台為例，最低100美元已可兌換成相應價值的比特幣，門檻不會太高，而交易使費則與各自的服務提供商有關，暫時看不到交易費用會因而急升。至於新制度亦規管平台不可以提供收益和存借服務，他指屬可以理解，亦需要時間循序漸進。

業界「做大個餅」利發展

事實上，加密貨幣交易所FTX早前「爆煲」，大大打擊一般人投資虛擬資產的信心。陳氏相信監管的重要性，亦建議香港投資者要揀選受監管的虛擬資產交易平台，以為資產取得保障。同時，他預期業界競爭將加劇，惟業界一起「做大個餅」，將有利推動香港虛擬資產市場的可持續發展。

因應今次的新制度公布，有已在香港有業務的虛擬資產交易平台發聲明。例如MYETHSHOP指，其會如常營運，並在12個月的過渡期繼續留意證監會的公布，用合法的方式去繼續服務客戶，如有需要會取消一切網上交易只保留OTC(場外)交易模式。

至於未有虛擬資產交易業務的虛擬銀行眾安銀行宣布，計劃向零售投資者推出虛擬資產交易服務，將會透過與本地持牌虛擬資產交易所合作，尋求監管批准，讓零售投資者能夠使用法定貨幣買賣虛擬資產。