憧憬債限達成協議　道指上揚328點　油金高收

美國上月通脹雖然超過預期，但市場憧憬美國債務上限最終會達成協議，美股周五(26日)顯著做好，道指收報33,093點，升328點或1%，結束5日跌市；標指收市升54點或1.3%，報4,205點；納指收市更升277點或2.19%，報12,975點。反映中國概念股表現的金龍指數回升2.9%。

被視為聯儲局通脹指標的美國4月個人消費開支(PCE)物價指數按月升0.4%，按年升4.4%，高過預期；核心PCE按月漲0.4%，按年漲4.7%，同樣高過預期；克利夫蘭聯儲總裁梅斯特說，數據表明通脹仍太高，聯儲局仍有需要「稍微進一步」加息，然後保持在高位一段時間。

不過，財長耶倫修訂被稱為X-date的美國國債違約最早時間，由原先的6月1日延遲至6月5日。

另外，共和黨眾議院議長麥卡錫稱，國會與白宮近日圍繞債限的談判取得進展。此外，外電引述美國官員說，總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫在提高美國債務上限兩年，以及為政府多數開支封頂，快將達成協議。

據美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至5月24日為止1周，全球股票基金連續3周錄得資金外流，再走資39億美元(約304.2億港元)，不過貨幣市場基金和債券基金，就分別吸資231億和95億美元，當中債券基金連續9周錄資金流入。

美國國債上限談判有進展，美元匯價反覆微跌，但仍連升3周。美匯指數周五曾升0.16%，報104.42，但尾段跌0.038%，至104.17。美元兌日圓一度創半年新高，見140.6日圓。英鎊則升0.26%，至1.2352美元。

另外，雖然美國通脹數據強勁，聯儲局加息的可能性升溫，但俄羅斯澄清早前對原油產量的看法被傳媒錯誤解讀，重申石油出口國組織與盟友(OPEC+)將於6月會議上才決定產量水平，國際油價周五反覆做好，紐約期油升1.17%，每桶收報72.67美元，本周累計漲1.36%；布蘭特期油升0.9%，收報76.95美元，本周累計升1.81%。

至於國際金價，美國加息機會增，但美國債務上限或於未來數日達成協議，美元回軟，有助支持金價，紐約期金周五最低見1,936.9美元，但收市轉升，每安士收報1,944.3美元，升60美仙或0.03%；但本周累計跌1.88%，連跌3周。現貨金周五亦曾跌至3周低位的1,938.6美元，尾市每安士報1,944.8美元，轉升0.19%。